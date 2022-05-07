Вони знімали та публікували ракетний обстріл Одеси, у такий спосіб, допомагаючи російській армії. Служба безпеки України оперативно викрила їх і провела відповідні бесіди.

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СБУ затримала 3 людей, які публікували ракетний обстріл Одеси

Сьогодні, 7 травня, 3 особи попрацювали корегувальниками для ворога в Одесі. Свідомо чи несвідомо вони зробили це – встановить слідство.

Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об'єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів,

– наголосили в СБУ.

У відомстві закликали робити навпаки: передавати відомості про дислокацію ворога, щоб українські військові якнайшвидше забезпечили його знищення.

Горе-блогери корегували ворога, публікуючи ракетний обстріл Одеси: відео

Обстріли Одеси 7 травня: що відомо

З початку доби 7 травня росіяни, за допомогою стратегічної авіації, випустили по Одещині вже 6 ракет. 4 з них влучили у підприємство з виготовлення меблів. Унаслідок цього постраждали багатоповерхівки в житловому районі. До речі, на підприємстві спалахнула пожежа. Вогонь охопив приблизно 900 квадратних метрів. Займання вже ліквідували рятувальники.

Ще 2 ракети влучили на раніше пошкоджену територію Одеського аеропорту: злітно-посадкову смугу та центр керування польотами.

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Зауважимо, останнім часом російські війська обстрілюють Одеську область ледь не щодня:

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