Вони знімали та публікували ракетний обстріл Одеси, у такий спосіб, допомагаючи російській армії. Служба безпеки України оперативно викрила їх і провела відповідні бесіди.
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СБУ затримала 3 людей, які публікували ракетний обстріл Одеси
Сьогодні, 7 травня, 3 особи попрацювали корегувальниками для ворога в Одесі. Свідомо чи несвідомо вони зробили це – встановить слідство.
Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об'єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів,
– наголосили в СБУ.
У відомстві закликали робити навпаки: передавати відомості про дислокацію ворога, щоб українські військові якнайшвидше забезпечили його знищення.
Горе-блогери корегували ворога, публікуючи ракетний обстріл Одеси: відео
Обстріли Одеси 7 травня: що відомо
З початку доби 7 травня росіяни, за допомогою стратегічної авіації, випустили по Одещині вже 6 ракет. 4 з них влучили у підприємство з виготовлення меблів. Унаслідок цього постраждали багатоповерхівки в житловому районі. До речі, на підприємстві спалахнула пожежа. Вогонь охопив приблизно 900 квадратних метрів. Займання вже ліквідували рятувальники.
Ще 2 ракети влучили на раніше пошкоджену територію Одеського аеропорту: злітно-посадкову смугу та центр керування польотами.
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Зауважимо, останнім часом російські війська обстрілюють Одеську область ледь не щодня:
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів деталі обстрілу регіону 2 травня. На жаль, у цей день загинув 15-річний хлопчик.
- 3 травня росіяни випустили по регіонах 18 крилатих ракет. Тоді "прилетіло" і в Одеську область.
- 4 травня ворог також атакував Одещину. Було кілька ракетних ударів. "Приліт" зафіксували по інфраструктурному об'єкту. Однак теж обійшлось без жертв.
- Окрім того, вибухи в регіоні було чутно орієнтовно о 18:11 6 травня. На щастя, люди не постраждали.
- 6 травні ЗМІ масово писали, що біля острова Зміїний горить російський фрегат "Адмірал Макаров". Проте офіційної інформації досі не було.
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