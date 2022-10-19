В украинских спецслужбах регулярно сообщают о задержанных предателях нашего государства. Вечером 19 октября стало известно, что силовики в Винницкой области арестовали 4 коллаборантов, которые снимали и пересылали россиянам видео с мест, куда попадали вражеские ракеты.

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Предатели снимали последствия атак критической инфраструктуры

Как сообщает СБУ, один из задержанных снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе. На нем видны масштабы поражения одного из объектов критической инфраструктуры. Этот ролик он перекинул "коллегам", а уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов.

У других трех коллаборантов ситуации схожи. Особое значение имеет то, что через час после распространения видео произошел повторный ракетный обстрел. Атака привела к еще большим разрушениям, кроме того, раненые есть среди населения.

В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла на нанесение ущерба Украине или помощи государству-агрессору нет,

– сказал на допросе один из задержанных.

Обратите внимание! В СБУ подчеркнули, что за помощь врагу и коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность.

Также на официальном телеграм-канале выложили видео, на котором задержанные дают показания. Конечно, все лица замылены, однако у вас есть возможность полностью насладиться роликом.

Как СБУ задерживает предателей: актуальная информация

Силовики заключили под стражу российского агента, который собирал разведывательные данные о дислокации ВСУ и СБУ, а также передавал координаты местных органов власти и больниц. Произошло это в Черниговской области.

СБУ с обысками пришли к мэру Белгород-Днестровского Одесской области и члену ОПЗЖ Виталию Граждану. В ходе следственных действий вспыхнул конфликт. Мэр заявил, что его избили сотрудники СБУ. В то время как в Службе безопасности Украины говорят об обратном.

Кроме того, задержали коллаборанта из Бучи, сотрудничавшего с оккупантами в момент захвата россиянами Киевщины. После освобождения области от захватчиков мужчина пытался "замаскировать" свои преступления, вступив в добробат.

Достойно внимания – Служба безопасности сообщает о задержании предателя из Бучи: смотрите видео