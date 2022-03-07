Он активно занимался продвижением идей "русского мира" среди украинцев. Также агенты спецслужбы уже установили личность его московского куратора.

Намедни Помощника нардепа поймали на шпионаже для России

"Выкрутиться" уже не сможет

Перед задержанием работники СБУ задокументировали незаконную деятельность мужчины. Он пытался в мессенджерах договориться о распространении в Украине нарративов вражеской пропаганды.

В частности, он говорил о том, что жители нескольких городов Украины вроде бы сами могут выгнать какие-то "националистические группировки" и этим "спасти себя и город".

Переписка с этим кремлевским приспешником / Изображение СБУ

Агент в целом имел в Украине 3 вида "деятельности":

поиск микробиологических лабораторий двойного назначения;

сбор информации об общественно-политической ситуации в Украине;

проведение информационных операций, выгодных агрессору.

Рассказал на допросе немало интересного

Псевдоним этого врага Украины был "Гелен". Он рассказал, что с 2005 года работала в ФСБ российского региона Татарстан. Но уже в 2014 году "Гелена" перевели на подпольную работу в Украине. Здесь у него были документы прикрытия на имя Шипулина Александра Владимировича.

Агент якобы работал в Казанском институте евразийских и международных исследований. Его куратором стал офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ России Хрусталев Сергей Николаевич.

Допрос агента ФСБ в Службе безопасности Украины: смотрите видео​

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