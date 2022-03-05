По данным следствия, он с октября 2014 года по февраль 2022 года осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

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Помощник-консультант народного депутата составлял по установленному куратором образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в стране, взаимоотношениям между политсилами в ВР.

Кроме того, материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Минобороны, которые предоставлялись по запросам народных депутатов.

За весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ около 80 тысяч долларов. Он задержан и взят под стражу сроком на 30 суток,

– отметили в ОГП.

Офис генерального прокурора не указывает имени парламентария, чьим ассистентом был задержанный.

Напомним, что в Киеве задержан пророссийский нардеп Нестор Шуфрич. Он фотографировал украинский блокпост. Впоследствии горе-депутат был передан Службе безопасности Украины. С ним продолжали работать следователи.