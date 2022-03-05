За даними слідства, він з жовтня 2014 року по лютий 2022 року здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

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Помічник-консультант народного депутата складав за встановленим куратором зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в країні, взаємовідносин між політсилами у ВР.

Окрім того, матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міноборони, які надавалися на запити народних депутатів.

За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ близько 80 тисяч доларів. Його затримано та взято під варту строком на 30 діб,

– зазначили в ОГП.

Офіс генерального прокурора не вказує імені парламентаря, чиїм помічником був затриманий.

Нагадаємо, що у Києві затримали проросійського нардепа Нестора Шуфрича. Він фотографував український блокпост. Згодом горе-депутата передали Службі безпеки України. З ним далі працювали слідчі.