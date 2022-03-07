Він активно займався просуванням ідей "руського міра" поміж українців. Також агенти спецслужби вже встановили особу його московського куратора.

Напередодні Помічника нардепа зловили на шпигунстві для Росії

"Відкрутитися" вже не зможе

Перед затриманням працівники СБУ задокументували незаконну діяльність чоловіка. Він намагався у месенджерах домовитися про розповсюдження в Україні наративів ворожої пропаганди.

Зокрема, він говорив про те, що жителі кількох міст України нібито самі можуть вигнати якісь "націоналістичні угруповання" й цим "врятувати себе та місто".



Переписка з цим кремлівським посіпакою / Зображення СБУ

Агент загалом мав в Україні 3 види "діяльності":

пошук мікробіологічних лабораторій подвійного призначення;

збір інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні;

проведення інформаційних операцій, вигідних агресору.

Розповів на допиті чимало цікавого

Псевдонім цього ворога України було "Гєлєн". Він розповів, що із 2005 року працюава у ФСБ російського регіону Татарстан. Але вже у 2014 році "Гєлєна" перевели на підпільну роботу в Україні. Тут він мав документи прикриття на ім'я Шипулін Олександр Володимирович.

Агент нібито працював у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень. Його куратором став офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ Росії Хрустальов Сергій Миколайович.

Допит агента ФСБ у Службі безпеки України: дивіться відео​

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