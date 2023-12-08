Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в результате которой задержала агента ФСБ. Он собирал разведданные и готовил диверсии на территории региона.

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Что известно о вражеском агенте

Фигурант дела в течение последнего месяца активно занимался "раскруткой" собственного образа как потенциального кандидата в народные депутаты Украины.

Чтобы все выглядело убедительно, мужчина вступил в местную общественную организацию, занимающуюся вопросами экологии, а также разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских автобусах, курсирующих по городу.

По материалам следствия, деньги на оба "проекта" были выделены спецслужбой России. По данным Офиса Генерального прокурора подозреваемый успел получить за разведданные 1300 долларов США аванса. Он был задержан во время фиксации объекта энергетической инфраструктуры в Одессе.

СБУ поймала агента "Мазепу" / фото Служба безопасности Украины

Задокументировано, что российский агент пытался обнаружить локации ПВО и средства береговой обороны города, в том числе противокорабельные комплексы ВСУ.

СБУ идет по горячим следам

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" во время выполнения им доразведки местности вблизи одного из украинских объектов.

Следствие отметило, что задержан местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в октябре этого года. Тогда же получил оперативный псевдоним "Мазепа".

Подготовка "Мазепы" к шпионажу

Мужчина для фото и видеофиксации "нужных" объектов приобрел на черном рынке специальное устройство скрытой съемки.



Фигурант осуществлял передачу полученных сведений через популярный мессенджер. Чтобы максимально замаскировать "сеансы" связи, мужчина использовал разные телефонные номера и аккаунты.

Агент впоследствии написал заявление кремлевской партии "Единая Россия". Он надеялся, что в случае захвата региона он сможет войти в руководящее звено оккупационной администрации России.

Правоохранители во время обыска по месту жительства задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами коммуникации с агрессором.

Наказание для шпиона

На основании собранных доказательств, следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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