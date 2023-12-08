Сотрудники СБУ и БЭБ разоблачили руководителя оборонного завода, который разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для СУ-27. Схему ликвидировали.
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Пытался украсть почти 4 миллиона гривен
Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.
Правоохранители установили, что директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 миллиона бюджетных гривен на закупку соответствующего авиаоборудования.
На эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на покупку авиационного модуля. На госпредприятие неисправны запчасти, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить. Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества.
Оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 миллиона гривен. Далее эти деньги вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.
Участникам схемы сообщили о подозрении.
Проводится досудебное расследование, инсталлируются происшествия преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
СБУ разоблачают злоумышленников
- Служба безопасности задержала агента российских спецслужб, скорректировавшего воздушную атаку окупантов на Харьков 6 октября. В частности, тогда россияне запустили по городу ракеты типа "Искандер", ударив в жилые дома. Пока мужчина задержали и объявили ему подозрение в государственной измене. Ему может угрожать пожизненное заключение, когда его вину докажут в суде.
- Разоблачен российский агент, который занимался подготовкой к атакам на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Предатель также разведывал локации железнодорожных станций, которые могли использоваться для перевозки вооружения. Российский агент собирал точные координаты и передавал их российской ФСБ. Он вел переписку с "куратором" через анонимный почтовый ящик.
- В Украине задержан российский агент, установивший скрытые вебкамеры на дорогах Запорожья. Таким образом, он планировал шпионить за колоннами наших Вооруженных Сил. Злоумышленник собирал разведданные о маршрутах движения и количество техники и военных сил обороны, которые отправлялись на передовую. Теперь ему грозит пожизненное заключение.