Пока мужчину задержали и объявили ему подозрение в государственной измене. Ему может угрожать пожизненное заключение, когда его вину докажут в суде.

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СБУ задержала еще одного коллаборанта

Правоохранители отметили, что мужчина работал на главное управление генштаба вооруженных сил России, известное как гру. В частности, для подготовки ракетной атаки коллаборант передал захватчикам электронные координаты "целей" в Харькове с привязкой к местности.

В СБУ отметили, что предателем оказался мужчина, работавший мастером на местном предприятии, которое занималось строительством автодорог и мостов. Его завербовали российская спецслужба дистанционно по телеграму.

Под видом рабочих поездок агент фиксировал места базирования и перемещения украинских войск на территории региона,

– говорится в сообщении СБУ.

Коллаборант сотрудничал с российской разведкой / Фото СБУ

Правоохранители рассказали, что всю полученную информацию коллаборант передавал в российское гру через "связного" с временно оккупированной территории на Востоке Украины. Им оказался один из бывших главарей террористической группировки "ЛНР" с позывным "Шаман", которому СБУ ранее сообщила о подозрении.

СБУ провела обыски в квартире предателя / Фото СБУ и Харьковской областной прокуратуры

Украинская служба провела обыски в квартире предателя.

Во время обысков у задержанного было обнаружено:

4 мобильных телефона и 7 сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;

банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от российского гру;

свыше 10 тысяч долларов США, полученных преступным путём.

Теперь СБУ сообщила о подозрении вражескому агенту о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Он уже находится под стражей, а сами правоохранители еще устанавливают все обстоятельства преступления.

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