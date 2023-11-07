Пока мужчину задержали и объявили ему подозрение в государственной измене. Ему может угрожать пожизненное заключение, когда его вину докажут в суде.
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СБУ задержала еще одного коллаборанта
Правоохранители отметили, что мужчина работал на главное управление генштаба вооруженных сил России, известное как гру. В частности, для подготовки ракетной атаки коллаборант передал захватчикам электронные координаты "целей" в Харькове с привязкой к местности.
В СБУ отметили, что предателем оказался мужчина, работавший мастером на местном предприятии, которое занималось строительством автодорог и мостов. Его завербовали российская спецслужба дистанционно по телеграму.
Под видом рабочих поездок агент фиксировал места базирования и перемещения украинских войск на территории региона,
– говорится в сообщении СБУ.
Коллаборант сотрудничал с российской разведкой / Фото СБУ
Правоохранители рассказали, что всю полученную информацию коллаборант передавал в российское гру через "связного" с временно оккупированной территории на Востоке Украины. Им оказался один из бывших главарей террористической группировки "ЛНР" с позывным "Шаман", которому СБУ ранее сообщила о подозрении.
СБУ провела обыски в квартире предателя / Фото СБУ и Харьковской областной прокуратуры
Украинская служба провела обыски в квартире предателя.
Во время обысков у задержанного было обнаружено:
- 4 мобильных телефона и 7 сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;
- банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от российского гру;
- свыше 10 тысяч долларов США, полученных преступным путём.
Теперь СБУ сообщила о подозрении вражескому агенту о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Он уже находится под стражей, а сами правоохранители еще устанавливают все обстоятельства преступления.
Россия обстреляла Харьков 6 октября
- В Харькове утром 6 октября раздались мощные взрывы, однако воздушную тревогу не объявили. Впоследствии стало известно, что оккупанты попали в 2 многоквартирных дома и трехэтажный жилой дом в городе.
- В результате атаки 12 человек направили в больницу. Еще один парень погиб после того, как ракета попала в жилые помещения.
- В сети также появились кадры момента атаки Харькова. На снимках видно, как горят автомобили и уничтожен жилой дом.