Погибшего ребенка звали Трофим, информирует 24 Канал со ссылкой на материалы "Суспільного". Крестная мальчик рассказала, что он был застенчивым ребенком, но посещал много кружков.
Смотрите также Наверное, еще спал: в Харькове погибшего мальчика достали из-под завалов, закутанного в одеяло.
Трофим был долгожданным ребенком в семье. Его очень любили. Мальчик любил фотографироваться, был приветливым и открытым человеком.
Это очень дорогой для меня мальчик. Он воспринимал меня как маму, а я всегда говорила, что это мой сын,
– рассказала крестная Трофима Анна Швецова.
На момент полномасштабного вторжения мама Трофима была беременна во второй раз. Долгое время семья оставалась в городе и помогала волонтерам. На период родов семья уехала в Винницу и в начале этого лета вернулась в Харьков.
Трофим с семьей / фото Анны Швецовой для "Суспільного"
Анна вспоминает, что семья всегда была приветлива. Она была счастлива стать их кумой. На момент трагедии женщина до последнего не верила в произошедшее.
"Я увидела фотографию, где достают ребенка в красной пижаме. И я поняла, что это правда", – сказала она.
Тело мальчика, замотаное в одеяло, достали из-под завалов спасатели. Вероятно, на момент атаки ребенок еще спал.
Трофима нашли под завалами дома после удара россиян / фото: Сергей Болвинов
Отметим, 11-месячного братика Трофима удалось спасти, его вместе с родителями доставили в больницу. В общей сложности от удара 6 октября в Харькове пострадали 30 человек.
Ракетный удар по Харькову 6 октября: что известно
- Около семи утра в Харькове раздались взрывы. Оккупанты попали в 2 многоквартирных дома и трехэтажный жилой дом в Киевском и Основянском районах Харькова.
- На момент удара не была объявлена воздушная тревога. Как объяснили в Воздушных силах, враг применил баллистический тип вооружения, который не удается зафиксировать вовремя. И иногда оккупантам удается наносить удары скрыто.
- 12 человек сразу доставили в больницы. Пострадавшие получили ранения от стекла и ушибы. Известно, что под ударом оказались журналисты португальского телеканала RTP. Они ранения не получили.