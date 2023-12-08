Працівники СБУ та БЕБ викрили очільника оборонного заводу, який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі запчастин для СУ-27. Схему ліквідували.
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Намагався вкрасти майже 4 мільйони гривень
Мовиться про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.
Правоохоронці встановили, що директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйони бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання.
На цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. На держпідприємство несправні запчастини, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити. Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна.
Оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 мільйона гривень. Далі ці гроші вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, перевести в готівку та розподілити між собою.
Учасникам схеми повідомили про підозру.
Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.
СБУ викривають зловмисників
- Служба безпеки затримала агента російських спецслужб, який скоригував повітряну атаку окупантів на Харків 6 жовтня. Зокрема, тоді росіяни запустили по місту ракети типу "Іскандер", вдаривши у житлові будинки. Наразі чоловіка затримали й оголосили йому підозру у державній зраді. Йому може загрожувати довічне ув'язнення, коли його провину доведуть у суді.
- Викрили російського агента, який займався підготовкою до атак на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області. Зрадник також розвідував локації залізничних станцій, які могли використовувати для перевезення озброєння. Російський агент збирав точні координати та передавав їх до російської ФСБ. Він вів листування з "куратором" через анонімну поштову скриньку.
- В Україні затримали російського агента, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя. У такий спосіб він планував шпигувати за колонами наших Збройних Сил. Зловмисник збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.