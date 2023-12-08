Працівники СБУ та БЕБ викрили очільника оборонного заводу, який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі запчастин для СУ-27. Схему ліквідували.

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Намагався вкрасти майже 4 мільйони гривень

Мовиться про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.



Правоохоронці встановили, що директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйони бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання.



На цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. На держпідприємство несправні запчастини, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити. Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна.



Оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 мільйона гривень. Далі ці гроші вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, перевести в готівку та розподілити між собою.

Учасникам схеми повідомили про підозру.

Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

СБУ викривають зловмисників