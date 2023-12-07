За операцією можуть стояти українські спецслужби, а саме Служба безпеки України, проте там поки не коментували ситуацію. Ексспівробітник КДБ і СЗР Росії Сергій Жирнов пояснив 24 Каналу, чому ліквідація Киви може бути серйозним успіхом спецслужб.

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Що відомо про місце, де вбили Киву

За попередньою інформацією, Іллю Киву ліквідували в Одинцовському районі – це Підмосков'я, недалеко від Москви. Одинцовський район непростий – є ракетні частини стратегічного значення. Зокрема, недалеко розташоване селище Кубинка, яке відоме авіаційними частинами.

"Там проводиться відомий путінський та шойговський щорічний військовий салон, куди приїжджають багато людей. Тобто, це непросте місце насправді, воно охороняється, поліція працює і контррозвідка, і російські спецслужби. Тому, якщо його справді там зловили – це великий успіх спецслужб", – додав ексспівробітник СЗР Росії.

Зауважте! 14 серпня у Москві стартував міжнародний військово-технічний форум "Армія-2023" на полігоні "Алабіно" та аеродромі "Кубинка". У програмі заходу взяли участь близько 1,5 тис. російських підприємств "військової машини" Росії, а також 85 іноземних компаній та організацій із 7 держав. Організатор форуму – міноборони Росії. Тоді на захід не приїхав Владімір Путін – імовірно, злякався.

Також Кубинка відома у всій Росії двома об'єктами: Таманською танковою дивізією та музеєм бронетанкових військ при ній.

Яке можливе завдання ставлять перед собою українські спецслужби

Жирнов зазначив, що українські спецслужби у 2022 році перечили успішні операції та казали, що не мають до них жодного відношення.

Розвідки та контррозвідки опротестовують такі речі, особливо успішні операції. Водночас безрезультатні операції складно заперечувати, тому що "за вуха" чи "за м'яке місце" ловлять людей та ухилитися тяжко. А успішні зазвичай не коментують,

– сказав ексспівробітник СЗР Росії.

Імовірно, українські спецслужби насамперед ставлять перед собою ціль знищити колаборантів на ТОТ у кордонах 1991 року, на яких зрадники ухвалюють рішення та беруть участь в керуванні територій.

Таким чином вони завдають не просто моральну шкоду...як-от Ілля Кива. Ну, що там той Кива? Ходив по російських пропагандистських каналах, дивилися його "Z-росіяни" та говорили, що вбивають українця, який щось казав на користь Росії,

– підкреслив Жирнов.

На окупованих територіях зовсім інший рівень – там люди вважаються гауляйтерами, які забезпечують оперативне керування адміністративними територіями. Їхнє знищення – військове завдання, яке одразу допоможе вплинути на перебіг подій на фронті.

У яких операціях Росія звинувачує Україну

Сергій Жирнов розповів, що Росія звинувачує українські спецслужби у вбивстві дочки ідеолога "русского міра" Алєксандра Дугіна – Дар'ї Дугіни. Як зазначається, увечері 20 серпня 2022 року автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув у районі селища Великі Вяземи у Підмосков'ї, внаслідок чого водій загинула.

Соратник Дугіна Петро Лундстерм повідомив, що загинула Дар'я Дугіна, а в автомобілі мав бути її батько – вони збиралися разом повертатися із російського пропагандистського фестивалю.

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Також росіяни звинувачують українські спецслужби у знищенні газогону 26 вересня 2022 року на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", де сталася масштабна аварія. За даними шведської національної сейсмічної мережі, у тому ж районі, де стався витік газу на Nord Stream 1 і 2, відбулися два сильні підводні вибухи.

Також винили у вибуху на Керченському мосту. Якщо насправді це правда, то виходить, що українські спецслужби ледве не найкрутіші у світі. Нагадаю, що Керченський міст частково підірвали 8 жовтня 2022 року. Тоді вантажівка з вибухівкою була завезена з російської території через так звані "непрохідні" КПП, де муха не повинна була пролетіти, за твердженням Росії,

– зауважив ексспівробітник КДБ Росії.

Нагадаємо, за три дні до підриву секретар Росії з нацбезпеки Ніколай Патрушев проводив велику нараду у Криму по забезпеченню безпеки півострова, але щось пішло не за планом.

Зауважте! Глава Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив підрив Кримського мосту 8 жовтня 2022 року та розповів деталі спецоперації. За його словами, СБУ виношувала ідею підриву Кримського мосту ще з весни 2022 року, за весь час розглядалися різні варіанти: думали переправити вибухівку в товарних вагонах, але росіяни заборонили провезення залізничною частиною мосту будь-яких вантажів, окрім військових.

зрештою зупинилися на варіанті з фурою, навантаженою бочками з олією, в яких і ховалася б вибухівка.

Чому спецслужби зазвичай не коментують операції

За словами Жирнова, спецслужби зазвичай не розповідають секретів про проведення подібних операцій, тому вони й називаються "спеціальні служби" – така у них робота. Багато спецслужб, яким приписують успішні операції, заперечують, що це їхня робота. Водночас, це нормальна практика.

Одне з найвідоміших відомств розвідки та спеціальних завдань – ізраїльська спецслужба Моссад, яка десятки років після Другої світової війни відловлювала нацистських злочинців та цілеспрямовано знищувала.

Не факт, що потрібно було знищити людину. Ідеальний варіант – добитися його екстрадиції, якщо не було можливості, то просто викрасти й привезти в Ізраїль, потім судити та дати вирок. Проте, коли цього не можна було зробити, то проводили ліквідацію за кордоном,

– наголосив ексспівробітник КДБ Росії.

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