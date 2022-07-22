СБУ поймала агента, который сдавал россиянам данные для обстрелов Житомирской области

Наши спецслужбы продолжают ловить агентов россиян, которые корректировали огонь врага и давали ему данные о расположении объектов. Избежать ответственности не удастся ни одному из них.

Некоторые украинские граждане решили предать Украину и стать на сторону врага, мечтая о "социальной лестнице" в оккупированной стране. Теперь единственное, что их ждет в будущем – это длительное тюремное заключение.

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Задержание вражеского агента

Служба безопасности Украины сообщила о задержании жителя Коростеня, ранее работавшего на стратегически важном заводе. Он перешел на сторону врага и мечтал войти в его "расстрельные группы". Его куратором был работник разведки российских оккупантов, который провел детальный инструктаж для своего "подопечного".

Правоохранители установили, что предатель передавал своему куратору карты местности, расположение военных объектов ВСУ и предприятия, производящее оборонную продукцию.

Россияне с помощью полученной информации хотели нанести ракетные удары по стратегической инфраструктуре. Развединформацию предатель передавал куратору из гру по конспиративным каналам.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, по решению суда его содержат под стражей.

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