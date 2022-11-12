Вражеский интернет-агитатор распространял дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировал Силы обороны Украины.

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СБУ задержала агента Соловьева

В частности, мужчина публиковал сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации на западе Украины из-за войны с Россией. также он врал о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

Задержанный напрямую общался с кремлевским пропагандистом Соловьевым. Он посылал ему фейковую информацию.

Агитатор помогал формировать деструктивный контент для дальнейшего публикации в провокационных сюжетах и ток-шоу на телеканале "Россия 1".

За это вражескому агитатору обещали дать российское гражданство, а также поселить его в одном из населённых пунктов Подмосковья.

Что известно о злоумышленнике

СБУ установила, что злоумышленником оказался житель Черновицкой области, который ранее занимался адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения России он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления.

Так он попал в поле зрения российских пропагандистов и начал с ними "сотрудничать". Для коммуникации с ними злоумышленник использовал мессенджеры и анонимные телеграммы России.

Во время обысков дома преступника правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами его переписки с врагом.

СБУ изъяла доказательства вражеского агента: фото

Россия хотела создать "республики" в западных областях

СБУ сообщила о подозрении россиянину, готовившему государственный переворот в Украине. Он планировал использовать общественные организации, которые должны спровоцировать беспорядки в западных областях .

СБУ удалось выйти на российский идеолог государственного переворота. Он связан со спецслужбами страны-террористки и координировался отдельными представителями администрации президента.

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