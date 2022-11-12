Ворожий інтернет-агітатор поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.

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СБУ затримала агента Соловйова

Зокрема, чоловік публікував дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації на заході України через війну з Росією. також він брехав про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

Затриманий напряму спілкувався з кремлівським пропагандистом Соловйовим. Він надсилав йому фейкову інформацію.

Агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і ток-шоу на телеканалі "Россия 1".

За це ворожому агітатору обіцяли дати російське громадянство, а також поселити його в одному з населених пунктів Підмосков'я.

Що відомо про зловмисника

СБУ встановила, що зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Так він потрапив у поле зору російських пропагандистів та розпочав з ними "співпрацювати". Для комунікації з ними зловмисник використовував месенджери та анонімні телеграм-канали Росії.

Під час обшуків помешкання злочинця правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його листування з ворогом.

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Росія хотіла створити "республіки" в західних областях

СБУ повідомила про підозру росіянину, який готував державний переворот в Україні. Він планував використати громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях.

СБУ вдалося вийти на російського ідеолога державного перевороту. Він пов'язаний зі спецслужбами країни-терористки та координувався окремими представниками адміністрації її президента.

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