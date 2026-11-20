Об этом 19 ноября сообщили в СБУ.

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Как агентка передавала врагу информацию об украинских военных?

По данным следствия, фигурантка использовала свой дом в прибрежном районе Херсона в качестве наблюдательного пункта. Оттуда она визуально отслеживала расположение украинских военных и передавала информацию представителям ФСБ.

Полученные разведданные российские военные использовали для подготовки ракетно-бомбовых, артиллерийских и дронных ударов по областному центру.

Как выяснили правоохранители, женщина попала в поле зрения ФСБ после того, как публиковала в чатах телеграм-каналов сообщения с призывами к захвату Херсона.

После вербовки она начала передавать врагу информацию об украинских военных. Помимо российской спецслужбы, данные о Силах обороны получал и ее сын, который служит в оккупационном "МВД России" на левом берегу Херсонской области.

Киберспециалисты СБУ раскрыли агентурную деятельность женщины и задержали ее по месту жительства. В ходе обысков правоохранители изъяли российский паспорт, флаг страны-агрессора, смартфон и два планшета, на которых хранились доказательства сотрудничества с врагом.

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Что грозит задержанной?

СБУ объявила женщине подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. За инкриминируемое преступление ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Недавно стало известно о задержаниее местной жительницы в Днепре, которая собирала координаты складов топлива для реактивных ударных беспилотников РФ. Для скрытого наблюдения за логистическими объектами злоумышленница приобрела специальную IP-камеру и установила ее в автомобиле.