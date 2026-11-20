Про це 19 листопада повідомили у СБУ.

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Як агентка передавала ворогу інформацію про українських військових?

За даними слідства, фігурантка використовувала своє домоволодіння у прибережному районі Херсона як спостережний пункт. Звідти вона візуально відстежувала розташування українських військових і передавала інформацію представникам ФСБ.

Отримані розвіддані російські військові використовували для підготовки ракетно-бомбових, артилерійських і дронових ударів по обласному центру.

Як з'ясували правоохоронці, жінка потрапила в поле зору ФСБ після того, як публікувала в чатах телеграм-каналів дописи із закликами до захоплення Херсона.

Після вербування вона почала передавати ворогу інформацію про українських військових. Крім російської спецслужби, дані про Сили оборони отримував і її син, який служить в окупаційному "МВС Росії" на лівобережжі Херсонщини.

Кіберфахівці СБУ викрили агентурну діяльність жінки та затримали її за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили російський паспорт, прапор країни-агресорки, смартфон і два планшети, на яких зберігалися докази співпраці з ворогом.

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Що загрожує затриманій?

СБУ оголосила жінці підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінований злочин їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нещодавно стало відомо, про затримання місцевої жительки у Дніпрі, яка готувала координати складів пального для реактивних ударних безпілотників РФ. Для прихованого спостереження за логістичними об'єктами зловмисниця придбала спеціальну IP-камеру та встановила її в автомобілі.