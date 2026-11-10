Дніпрянка купила IP-камеру для наведення російських ударів, – СБУ

Про це розповідає Служба безпеки.

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Як дніпрянка працювала на окупантів?

За завданням ФСБ агентка розвідувала місця зберігання пально-мастильних матеріалів, а також об'єкти, де обслуговують і ремонтують військову техніку.

Отримані дані мали допомогти російським військовим наводити на цілі ударні реактивні дрони.

Жінка об'їжджала Дніпро та прилеглі райони на власному автомобілі, шукаючи потенційні цілі.

Вона фотографувала технічні приміщення, біля яких помічала автомобілі українських військових, а також фіксувала інші об'єкти на смартфон.

Згодом агентка придбала IP-камеру, щоб встановити її в машині та вести відеоспостереження, а потім передавати записи російським кураторам.

Співробітники СБУ завчасно викрили її та затримали вдома. Під час обшуків вилучили камеру, планшет і чотири смартфони, за допомогою яких жінка збирала інформацію та підтримувала зв'язок із ФСБ.

Як з'ясувало слідство, російські спецслужби завербували жінку через її матір, яка проживає на тимчасово окупованій території Донеччини.

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Для спілкування з куратором вони використовували анонімний чат у месенджері.

Затриманій повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Місцева жителька допомагала окупантам бити по Дніпру / Фото СБУ

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Що було відомо раніше?

Нагадаємо, в Одесі затримали колишнього моряка за співпрацю з ФСБ. Чоловік їздив містом на велосипеді та фіксував позиції ППО для ударів російських безпілотників.

Також повідомлялося про затримання коригувальниці у Сумах. Вона за грошову винагороду передавала окупантам координати блокпостів і техніки Сил оборони.