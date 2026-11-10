Жительница Днепра купила IP-камеру для наведения российских ударов, – СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности.

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Как жительница Днепра работала на оккупантов?

По заданию ФСБ агентка разведывала места хранения горюче-смазочных материалов, а также объекты, где обслуживают и ремонтируют военную технику.

Полученные данные должны были помочь российским военным наводить на цели ударные реактивные дроны.

Женщина объезжала Днепр и прилегающие районы на собственном автомобиле, ища потенциальные цели.

Она фотографировала технические помещения, возле которых замечала автомобили украинских военных, а также фиксировала другие объекты на смартфон.

Впоследствии агентка приобрела IP-камеру, чтобы установить ее в машине и вести видеонаблюдение, а затем передавать записи российским кураторам.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали дома. В ходе обысков изъяли камеру, планшет и четыре смартфона, с помощью которых женщина собирала информацию и поддерживала связь с ФСБ.

Как выяснило следствие, российские спецслужбы завербовали женщину через ее мать, проживающую на временно оккупированной территории Донецкой области.

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Для общения с куратором они использовали анонимный чат в мессенджере.

Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Местная жительница помогала оккупантам наносить удары по Днепру / Фото СБУ

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Что было известно ранее?

Напомним, в Одессе задержали бывшего моряка за сотрудничество с ФСБ . Мужчина ездил по городу на велосипеде и фиксировал позиции ПВО для ударов российских беспилотников.

Также сообщалось о задержание корректорши в Сумах. Она за денежное вознаграждение передавала оккупантам координаты блокпостов и техники Сил обороны.