Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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Как удалось задержать российских агентов

Правоохранители предотвратили теракт в Днепре. По результатам спецоперации удалось задержать агентурную группу, которая работала по заказу России. Злоумышленники пытались взорвать бывшего милиционера из областного центра.

Для совершения преступления россияне привлекли трех агентов: 52-летнюю медсестру из Винницкой области, а также 26-летнего безработного харьковчанина и его 20-летнюю подругу. По материалам дела, их завербовали через Телеграмм-канал по поиску "быстрых заработков",

– рассказали правоохранители.

Следствие установило, что украинского ветерана планировали ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства, которое должна была активировать жительница Винницкой области при приближении мужчины к его гаражу.

"Контрразведка СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления. Пару российских агентов из Харькова задержали сразу после этого", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали российских агентов / Фото СБУ

Согласно инструкциям врага они прибыли в Никополь Днепропетровской области, где забрали СВП из схрона, который подготовили заранее. После этого они поехали в Днепр и оставили взрывчатку в арендованной квартире. Затем оба агента вернулись в Харьков, чтобы "залечь на дно" и ожидали следующих указаний от своих российских кураторов.

Перед выездом пара спрятала ключи от квартиры на территории клумбы рядом с домом для агента из Винницкой области. По этой локации женщина забрала СВП и установила его у обусловленного гаража во дворе, где проживает ветеран-правоохранитель,

– рассказали правоохранители.

Всем трем фигурантам объявлено подозрение за законченное покушение на совершение террористического акта, им грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.