Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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Як вдалося затримати російських агентів

Правоохоронці запобігли теракту у Дніпрі. За результатами спецоперації вдалося затримати агентурну групу, яка працювала на замовлення Росії. Зловмисники намагалися підірвати колишнього правоохоронця з обласного центру.

Для вчинення злочину росіяни залучили трьох агентів: 52-річну медсестру з Вінниччини, а також 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. За матеріалами справи, їх завербували через Телеграм-канал з пошуку "швидких заробітків",

– розповіли правоохоронці.

Слідство встановило, що українського ветерана планували ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою, який мала активувати жителька Вінниччини при наближенні чоловіка до його гаража.

"Контррозвідка СБУ затримала фігурантку "на гарячому", коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування. Пару російських агентів із Харкова затримали одразу після цього", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали російських агентів / Фото СБУ

Згідно з інструкціями ворога вони прибули до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали СВП із схрону, який підготували заздалегідь. Після цього вони поїхали у Дніпро та залишили вибухівку в орендованій квартирі. Потім обидва агенти повернулися до Харкова, щоб "залягти на дно" та очікували на наступні вказівки від своїх російських кураторів.

Перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для агентки з Вінниччини. За цією локацією жінка забрала СВП і встановила його біля обумовленого гаражу у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець,

– розповіли правоохоронці.

Усім трьом фігурантам оголошено підозру за закінчений замах на вчинення терористичного акту, їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.