СБУ подчеркнула, что соцсети мониторят не только российские блогеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

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Блогер хотел получить больше подписчиков

Блогер снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграмм-канале. Парень признался, что сделал это для увеличения количества подписчиков и не имел злых намерений.

Однако видео быстро подхватил телеграм-канал, имеющий миллионную аудиторию. Через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов.

В СБУ подчеркнули, что блоггер действительно не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попадания могут быть использованы Россией для корректировки точности ударов.

Обратите внимание. СБУ отмечает запрет снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре. Корректировка вражеского огня является преступлением и наказывается законом.

СБУ обезвредила агентуру ФСБ в Донецкой области

СБУ обезвредила в Донецкой области агентуру ФСБ , которая "охотилась" за позициями украинских "Джавелинов". Двух жителей Донбасса завербовали представители ФСБ в начале полномасштабного вторжения. Они собирали разведданные места временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении. В первую очередь их интересовали, где стоят "Джавелины".

Вражеские приспешники контактировали со своими российскими кураторами через сеть "связных" с временно оккупированной территории региона. Ими оказались несколько боевиков "1-го армейского корпуса" захватчиков.

СБУ разоблачила агентуру ФСБ в Донецкой области: фото

Полученную им агентов информацию они передавали представителю так называемого "МГБ" и руководителю разведки одной из группировок террористической организации "ДНР", а те уже отчитывались перед ФСБ.

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