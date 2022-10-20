СБУ наголосила, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-"воєнкори", але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

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Блогер хотів отримати більше підписників

Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об'єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Хлопець зізнався, що зробив це задля збільшення кількості підписників й не мав злих намірів.

Проте відео швидко підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

У СБУ наголосили, що блогер справді не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані Росією для коригування точності ударів.

Зверніть увагу. СБУ наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об'єктах і цивільній критичній інфраструктурі. Коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

СБУ знешкодила агентуру ФСБ на Донеччині

СБУ знешкодила на Донеччині агентуру ФСБ, яка "полювала" за позиціями українських "Джавелінів". Двох мешканців Донеччини завербували представники ФСБ на початку повномасштабного вторгнення. Вони збирали розвіддані про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території Донецької області, зокрема на Бахмутському напрямку. Насамперед їх цікавили, де стоять "Джавеліни".

Ворожі поплічники контактували зі своїми російськими кураторами через мережу "зв'язкових" з тимчасово окупованої території регіону. Ними виявились декілька бойовиків "1-го армійського корпусу" загарбників.

СБУ викрила агентуру ФСБ на Донеччині: фото

Отриману він агентів інформацію вони передавали представнику так званого "МДБ" та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації "ДНР", а ті вже звітували перед ФСБ.

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