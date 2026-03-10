Пополнил российский бюджет более чем на 1 миллион евро: СБУ задержала экс-партийца пророссийской ОПЗЖ

СБУ задержала бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ на Киевщине. Его подозревают в финансировании российского бюджета.

Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о деле экс-нардепа?

По данным следствия, экс-депутат от пророссийской партии ОПЗЖ является владельцем промышленного комбината на временно оккупированной территории Луганщины. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году народный избранник перерегистрировал предприятие по российскому законодательству.

Расследование также выявило, что задержанный нарушал запрет на бизнес со страной-агрессором и закупал там оборудование для своей фабрики.

Согласно материалам производства, после начала полномасштабной войны фигурант приобрел у российской компании в Набережных Челнах технологическое оборудование на более чем 1 миллион евро,

– сообщили в СБУ.

В Службе добавили, что чтобы скрыть торговые отношения с врагом, нардеп отметил заказчиком товара аффилированную белорусскую компанию. Этот "обходной" ход позволил получить оборудование и перечислить деньги в Россию. В СБУ отметили, все налоги и платежи с этой схемы фактически проспонсировали военную машину Кремля.

Задержание злоумышленника состоялось в его офисе под Киевом. Во время обысков спецназовцы изъяли телефоны, компьютерную технику, печати и документы, которые доказывают причастность к схеме.

По состоянию на 10 марта следователи сообщили нардепу о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Злоумышленник уже находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

