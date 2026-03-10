Пополнил российский бюджет более чем на 1 миллион евро: СБУ задержала экс-партийца пророссийской ОПЗЖ
- СБУ задержала бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ, подозреваемого в финансировании российского бюджета через перерегистрацию предприятия на оккупированной территории Луганщины.
- Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы по статье о пособничестве государству-агрессору, он уже находится под стражей.
СБУ задержала бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ на Киевщине. Его подозревают в финансировании российского бюджета.
Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в Службе безопасности Украины.
Что известно о деле экс-нардепа?
По данным следствия, экс-депутат от пророссийской партии ОПЗЖ является владельцем промышленного комбината на временно оккупированной территории Луганщины. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году народный избранник перерегистрировал предприятие по российскому законодательству.
Расследование также выявило, что задержанный нарушал запрет на бизнес со страной-агрессором и закупал там оборудование для своей фабрики.
Согласно материалам производства, после начала полномасштабной войны фигурант приобрел у российской компании в Набережных Челнах технологическое оборудование на более чем 1 миллион евро,
– сообщили в СБУ.
В Службе добавили, что чтобы скрыть торговые отношения с врагом, нардеп отметил заказчиком товара аффилированную белорусскую компанию. Этот "обходной" ход позволил получить оборудование и перечислить деньги в Россию. В СБУ отметили, все налоги и платежи с этой схемы фактически проспонсировали военную машину Кремля.
Задержание злоумышленника состоялось в его офисе под Киевом. Во время обысков спецназовцы изъяли телефоны, компьютерную технику, печати и документы, которые доказывают причастность к схеме.
По состоянию на 10 марта следователи сообщили нардепу о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Злоумышленник уже находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Какие еще громкие дела недавно разоблачила СБУ?
10 марта стало известно о разоблачении спецназовцами еще одной агента российских спецслужб. Злоумышленница должна была собрать необходимые данные для нового вражеского обстрела украинской энергетической инфраструктуры. Женщина маскировала свои преступные действия прогулкой по городу со своей малолетней дочерью.
СБУ разоблачила схему по производству и продаже поддельных удостоверений правоохранителей – их использовали для уклонения от мобилизации. За фейковые документы злоумышленники получали от 3 до 5 тысяч долларов. Известно, что к схеме причастен бывший военный и еще 18 его сообщников.
25 февраля Главное управление внутренней безопасности СБУ разоблачило должностных лиц, которые организовали масштабную коррупционную схему на строительстве укрытий для самолетов. Проверка СБУ показала, что проекты, на которые было выделено 1,4 миллиарда гривен, не соответствовали нормам безопасности, а стоимость работ была значительно завышена. Поэтому, чтобы скрыть хищение средств и остановить проверки руководства, командующий логистики обратился в областное управление СБУ с просьбой помочь подкупить руководство военной контрразведки.