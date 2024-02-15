Хотел передать России и Ирану новейшие военные разработки: СБУ задержала инженера из Николаева

Служба безопасности задержала в Николаеве инженера-конструктора стратегического предприятия "Укроборонпрома", который планировал передать спецслужбам России и Ирана новейшие украинские разработки в сфере военного кораблестроения.

В результате многоуровневой спецоперации инженера задержали “на горячем”. Он скрыто копировал и хотел передать иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам.

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У николаевского инженера было два клиента

Злоумышленник должен был передать информацию сразу двум клиентам:

первый – россиянин, который работает на одном из машиностроительных заводов России и сотрудничает со спецслужбами России.

другой заказчик – гражданин Ирана, который ранее в Украине уже был осужден за шпионаж. Сейчас иностранец находится в ближневосточной стране и работает на иранскую разведку под прикрытием чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.

Оба иностранца действовали отдельно друг от друга, а связь с украинским инженером-предателем поддерживали через анонимные чаты в мессенджере.

Цель врага

По данным правоохранителей, иностранные спецслужбы надеялись получить новейшие разработки Украины для налаживания серийного производства собственных комплектующих для военных кораблей.

Среди основных компаний, которые планировали использовать украинские технологии, были российские заводы, которые строят суда для военного флота России.

Контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили и поэтапно задокументировали преступные действия предателя. Благодаря этому была сорвана попытка передачи за границу стратегически важных разработок Украины, – говорится в сообщении силовиков.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для копирования секретных документов и коммуникации с иностранными шпионами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Зазанчають, что злоумышленник уже находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

К слову, ранее Служба безопасности обезвредила мощную агентурную сеть военной контрразведки российской ФСБ, которая действовала сразу в нескольких регионах Украины. Задержаны 5 бывших и действующих должностных лиц.