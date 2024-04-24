Была разоблачена группа из четырех человек, которые занимались корректировкой ракетных и дроновых ударов на Херсонскую область. Двух из них удалось задержать во время выполнения их задач – экс-депутата Херсонского районного совета и работницу больницы. Как сообщил 24 Каналу депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, задержанный депутат баллотировался от партии "Нам здесь жить" Игоря Колыхаева".

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Третьим участником вражеской группы был бывший местный знакомый экс-депутата, который также выполнял роль резидента агентурной группы. Во время оккупации Херсона он начал сотрудничать с ФСБ, а после освобождения территорий бежал в Россию.

Также Службе безопасности Украины удалось установить личность четвертого участника-пособника российской агентуры, который сейчас находится на временно оккупированной территории Украины.

Какие задачи выполняли

По данным СБУ, для корректировки ударов преступники совершали прогулки по городу, в ходе которых скрыто фиксировали места базирования Сил обороны. Также они собирали разведданные о последствиях прилетов. Эти данные экс-депутат Херсонского райсовета "обобщал" и посылал врагу.

Следствие установило, что по их "наводке" россияне обстреляли местную больницу, церковь и здание Нацполиции. Кроме того, они готовились к новым воздушным атакам на Херсонскую область.

Что ждет предателей

Сейчас всем четырем пособникам оккупантов сообщено о подозрении:

В частности, экс-депутату, как и двум агентам, которые скрываются на оккупированной территории и в России, сообщено подозрение в государственной измене и пособничестве стране-агрессору. Бывший депутат Херсонского районного совета сейчас находится под стражей. Ему грозит пожизненное.

Медицинской работнице квалифицировано подозрение в несанкционированном распространении информации о средствах противодействия вооруженной агрессии России.

Почему они это делают

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заметил, что люди бывают разные: кем-то движет погоня за деньгами, кто-то является убежденным предателем или попадает в сети России. Таких людей могут привлекать, а потом шантажировать.

Служба безопасности Украины постоянно разоблачает тех, кто работал с оккупантами. Особенно это касается времени после деоккупации территорий. Спящие агенты, которые были завербованы во время оккупации и проявляются сейчас как корректировщики огня, сдают координаты передвижения нашей военной техники или расположения наших военных,

– подчеркнул Сергей Хлань.

Он подытожил, что такие случаи случаются, но главное, что Служба безопасности Украины разоблачает их и привлекает к ответственности.

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