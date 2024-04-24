Была разоблачена группа из четырех человек, которые занимались корректировкой ракетных и дроновых ударов на Херсонскую область. Двух из них удалось задержать во время выполнения их задач – экс-депутата Херсонского районного совета и работницу больницы. Как сообщил 24 Каналу депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, задержанный депутат баллотировался от партии "Нам здесь жить" Игоря Колыхаева".
Смотрите также СБУ задержала в Харькове вражеского корректировщика, который планировал удар по спецназовцам ГУР
Третьим участником вражеской группы был бывший местный знакомый экс-депутата, который также выполнял роль резидента агентурной группы. Во время оккупации Херсона он начал сотрудничать с ФСБ, а после освобождения территорий бежал в Россию.
Также Службе безопасности Украины удалось установить личность четвертого участника-пособника российской агентуры, который сейчас находится на временно оккупированной территории Украины.
Какие задачи выполняли
По данным СБУ, для корректировки ударов преступники совершали прогулки по городу, в ходе которых скрыто фиксировали места базирования Сил обороны. Также они собирали разведданные о последствиях прилетов. Эти данные экс-депутат Херсонского райсовета "обобщал" и посылал врагу.
Следствие установило, что по их "наводке" россияне обстреляли местную больницу, церковь и здание Нацполиции. Кроме того, они готовились к новым воздушным атакам на Херсонскую область.
Что ждет предателей
Сейчас всем четырем пособникам оккупантов сообщено о подозрении:
В частности, экс-депутату, как и двум агентам, которые скрываются на оккупированной территории и в России, сообщено подозрение в государственной измене и пособничестве стране-агрессору. Бывший депутат Херсонского районного совета сейчас находится под стражей. Ему грозит пожизненное.
Медицинской работнице квалифицировано подозрение в несанкционированном распространении информации о средствах противодействия вооруженной агрессии России.
Почему они это делают
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заметил, что люди бывают разные: кем-то движет погоня за деньгами, кто-то является убежденным предателем или попадает в сети России. Таких людей могут привлекать, а потом шантажировать.
Служба безопасности Украины постоянно разоблачает тех, кто работал с оккупантами. Особенно это касается времени после деоккупации территорий. Спящие агенты, которые были завербованы во время оккупации и проявляются сейчас как корректировщики огня, сдают координаты передвижения нашей военной техники или расположения наших военных,
– подчеркнул Сергей Хлань.
Он подытожил, что такие случаи случаются, но главное, что Служба безопасности Украины разоблачает их и привлекает к ответственности.
Корректировщики огня: откуда они берутся
- Известно, что с начала войны 24 февраля 2022 года Служба безопасности Украины расследовала более 400 уголовных производств в отношении 257 человек, которые занимались враждебной деятельностью на нашей территории.
- Наиболее активно российские агенты работают на прифронтовых территориях, "охотясь" за координатами подразделений Сил обороны, их позициями, блокпостами и ПВО. Внимание уделяется и координатам гражданских объектов: школы, больницы, склады, энергетическая и логистическая инфраструктура.
- Россияне привлекают для сотрудничества преимущественно сторонников "русского мира" и граждан, которых можно запугать шантажом с угрозами. Также они собирают и анализируют информацию, которая есть в открытых источниках.