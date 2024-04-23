Вражеский приспешник пытался найти, где расположено спецподразделение "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Оккупанты надеялись направить на наших спецназовцев баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы КАБ-500.

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Детали задержания вражеского корректировщика

Наводчик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты. СБУ сразу же задержала его в собственном доме и изъяли мобильный телефон, который он использовал для связи с российскими спецслужбами.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности провели мероприятия, которые обезопасили город от новой атаки с воздуха.

Кем оказался российский наводчик и как получал информацию

Вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник вражеской идеологии. В начале апреля он уже сотрудничал с оккупантами через соцсети, где публиковал антиукраинские комментарии. Чтобы собрать разведданные предатель обходил территорию города и отслеживал места базирования наших военных. Также злоумышленник "втемную" выспрашивал нужную информацию у клиентов ТРЦ, в котором работал продавцом.

Следователи СБУ сообщили корректировщику о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении, движение или расположение ВСУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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