Ворожий поплічник намагався знайти, де розташований спецпідрозділ "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Окупанти сподівались скерувати на наших спецпризначенців балістичні ракети та керовані авіаційні бомби КАБ-500.

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Деталі затримання ворожого коригувальника

Навідник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати. СБУ одразу ж затримала його у власному помешканні та вилучили мобільний телефон, який він використовував для зв'язку з російськими спецслужбовцями.

Крім того, співробітники Служби безпеки провели заходи, які убезпечили місто від нової атаки з повітря.

Ким виявився російський навідник та як діставав інформацію

Ворожим поплічником виявився місцевий мешканець, ідеологічний прихильник ворожої ідеології. На початку квітня він вже співпрацював з окупантами через соцмережі, де публікував антиукраїнські коментарі. Щоб зібрати розвіддані, зрадник обходив територію міста та відстежував місця базування наших військових. Також зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів ТРЦ, в якому працював продавцем.

Слідчі СБУ повідомили коригувальнику про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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