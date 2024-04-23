Ворожий поплічник намагався знайти, де розташований спецпідрозділ "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Окупанти сподівались скерувати на наших спецпризначенців балістичні ракети та керовані авіаційні бомби КАБ-500.
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Деталі затримання ворожого коригувальника
Навідник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати. СБУ одразу ж затримала його у власному помешканні та вилучили мобільний телефон, який він використовував для зв'язку з російськими спецслужбовцями.
Крім того, співробітники Служби безпеки провели заходи, які убезпечили місто від нової атаки з повітря.
Ким виявився російський навідник та як діставав інформацію
Ворожим поплічником виявився місцевий мешканець, ідеологічний прихильник ворожої ідеології. На початку квітня він вже співпрацював з окупантами через соцмережі, де публікував антиукраїнські коментарі. Щоб зібрати розвіддані, зрадник обходив територію міста та відстежував місця базування наших військових. Також зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів ТРЦ, в якому працював продавцем.
Слідчі СБУ повідомили коригувальнику про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Що ще відомо про удари росіян по Харкову
- У Повітряних силах назвали мету, яку переслідували росіяни, коли вчора, 22 квітня вдарили по телевежі в Харкові. За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, найімовірніше російські війська намагалися обірвати зв'язок для поширення власної пропаганди.
- 22 квітня росіяни цілеспрямовано вдарили ракетою Х-59 по телевежі в Харкові. Вона влучила на висоті 140 метрів, зруйнувавши верхню частину телевежі. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.
- Наразі в Харкові та області тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується.
- Британський таблоїд The Sun опублікував матеріал щодо можливих напрямків майбутнього російського наступу. Там переконані, що великі наступальні дії будуть на трьох напрямках. Але навряд чи це станеться.