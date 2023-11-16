Как Служба безопасности Украины обнаруживает корректировщиков, которых российские спецслужбы набирают для наведения вражеского огня, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Какие объекты интересуют российских корректировщиков

По словам Дехтяренко, география раскрытых преступников Службой безопасности широка и охватывает всю Украину. Однако наиболее активная деятельность российских осведомителей зафиксирована в прифронтовых регионах.

В большинстве случаев враг ставит наводчикам конкретную задачу: проверить ту или иную локацию, сделать ее фото, зафиксировать максимальное скопление людей на объекте.

– сказал спикер СБУ.

Корректировщики "охотятся" по координатам подразделений Сил обороны, их позициям, блокпостам и ПВО. Также большое внимание уделяется координатам гражданских объектов: школы, больницы, складские, энергетическая и логистическая инфраструктура.

Кого российские спецслужбы набирают в корректировщики

Российские спецслужбы вербуют людей через социальные сети. Ищут тех, кто может иметь разные чувствительности, добавляет LIGA.net бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

Для сотрудничества поощряют преимущественно две категории людей: идеологических сторонников "русского мира" и граждан, которых можно запугать шантажом с угрозами.

"Мы действуем так, чтобы разоблачить наводчика еще на этапе подготовки к преступлению. Чтобы он не выполнил поставленную ему задачу", –отмечают в спецслужбе.

Существуют методы сбора и анализа информации: от мониторинга открытых данных и информации оперативных источников до получения показаний от разоблаченных наводчиков.

Рано или поздно наказание найдет своего "героя"

Артем Дехтяренко отметил, что всего в суд направлены обвинительные акты в отношении 224 человек. Из них уже осуждены 77 корректировщиков. Статистика касается статьи Уголовного кодекса – несанкционированное распространение информации об ВСУ.



В зависимости от обстоятельств преступления, наводчикам могут предъявлять обвинения: госизмены, пособничество государству-агрессору, коллаборационная деятельность.

Даже если фигурант скрылся на временно оккупированных территориях или в РФ, уголовное производство не закрывается. Рано или поздно наказание найдет своего "героя",

– убеждает Дехтяренко.

По его словам, братьям Мамонам, которые навели удар "Искандера" на село Гроза, уже объявлены подозрения в государственной измене, однако заочные. "Это значит, что обратной дороги у них нет в Украине их ждет только задержание и тюрьма".

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