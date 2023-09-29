Украинские правоохранители завершили расследование по российским диверсиям в Сватово и Чехии. В 2015 году спецназовцы страны-агрессора взорвали склады с боеприпасами, которые должны были использоваться для противодействия оккупантам.

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Как СБУ узнали о тайной российской спецслужбе

Вскоре после первого подрыва складов с боеприпасами СБУ получили первую информацию об организаторах теракта от одного из боевиков в Луганской области. Оказалось, что к взрывам причастны российские ССО, подчиняющиеся военной разведке агрессора (ГРУ).

Эту структуру Россия создала в 2013 году специально для ведения неконвенционных боевых действий и диверсий. По информации СБУ, в определенных операциях ССО России могли подчиняться непосредственно Путину.

Среди руководителей российских ССО, которые организовывали теракты на складах с боеприпасами: действующий командующий структурой Валерий Флюстиков, погибший при загадочных обстоятельствах глава ГРУ Игорь Сергун, причастный к отравлению Скрипалей Андрей Аверьянов и бывший охранник Путина Алексей Дюмин.

СБУ удалось установить всю цепочку причастных к этому преступлению за счет агентурного проникновения в ССО России. Службе безопасности Украины удалось получить информацию об участниках, структуре и особенностях этой организации. Агент СБУ помог задокументировать многие преступления ССО России. К сожалению, во время выполнения дальнейших задач он погиб,

– рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Что известно о российских диверсиях в Украине и мире