Українські правоохоронці завершили розслідування щодо російських диверсій у Сватовому та Чехії. У 2015 році спецпризначенці країни-агресора підірвали склади із боєприпасами, які мали використати для протидії окупантам.

Дивіться також СБУ влаштувала новий блекаут у Курській області: відео та деталі успішної операції

Як СБУ дізнались про таємну російську спецслужбу

Незабаром після першого підриву складів із боєприпасами СБУ отримали першу інформацію про теракт від одного з бойовиків на Луганщині. Виявилось, що до вибухів причетні російські ССО, що підпорядковуються військовій розвідці агресора (ГРУ).

Цю структуру Росія створила у 2013 році спеціально для ведення неконвенційних бойових дій та проведення диверсій. За інформацією СБУ, в певних операціях ССО Росії могли підпорядковуватися безпосередньо Путіну.

Серед керівників російських ССО, які організовували теракти на складах із боєприпасами: чинний командувач структури Валерій Флюстіков, загиблий за загадкових обставин очільник ГРУ Ігор Сєргун, причетний до отруєння Скрипалів Андрій Авер'янов та колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін.

СБУ вдалося встановити весь ланцюжок причетних до цього злочину за рахунок агентурного проникнення в ССО Росії. Завдяки цьому Службі безпеки України вдалося отримати інформацію про учасників, структуру й особливості цієї організації. Агент СБУ допоміг задокументувати багато злочинів ССО Росії. На жаль, під час виконання подальших завдань він загинув,

– розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Що відомо про російські диверсії в Україні та світі