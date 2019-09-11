14:11
11 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, 10 вересня
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, 10 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ

      На складах Міноборони в Калинівці прогриміли вибухи: що відомо

      1099 Читать новость на русском
      У Калинівці знову чути вибухи
      У Калинівці знову чути вибухи / Vezha

      На території складів Міністерства оборони України в Калинівці, що на Вінниччині, сталася пожежа. Через вогонь вибухнули 6 боєприпасів, постраждалих немає.

      За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони. 

      Важливо: Чи достатньо зброї в української армії та чи надійно охороняється боєзапас: звіт Генштабу ЗСУ

      У зоні задимлення уже зафіксвали шість вибухів боєприпасів. Їх туди вивезли раніше, аби згодом утилізувати.

      До місця події відбула оперативна група на чолі із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України,
      – повідомляють у Міноборони. 

      У відомстві наголошують, що загроз для військовослужбовців та місцевого населення немає. На території арсеналу працюють фахівці ДСНС, правоохоронці та працівники Військової служби правопорядку в ЗСУ. 

      Те, що спалахнула саме трава, підтведжують і в Калинівській РДА.

      "Пожежа локалізована, нагальної потреби в евакуації немає. Ситуація контрольована", – розповів 24 каналу голова Калинівської районної ради Віктор Поліщук. 

      Він також зазначив, що батьки справді забрали дітей із навколишній шкіл та садочків, оскільки відразу інформації не було. 

      Варто знати: Міністр оборони Загороднюк назвав пріоритети воєнної політики України

      Що відомо про вибухи в Калинівці у вересні 2017 року? 26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. Вінниця, що розташована за 23 км від Калинівки, цілу ніч здригалася від потужних вибухів. З Калинівки та навколишніх сіл, що перебувають в зоні ураження, евакуювали близько 30 тисяч осіб.

      На арсеналі зберігалось 188 тисяч тонн боєприпасів на площі 60 гектарів. Серед них – ракети системи залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град". Щоправда, вибухи були зафіксовані лише на майданчику з танковими боєприпасами. В результаті надзвичайної ситуації двоє осіб отримали травми.

      Найбільші вибухи на військових складах в Україні
      Найбільші вибухи на військових складах в Україні

      blog_ava
      З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
      сьогодні
      338337
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      сьогодні , 13:30 Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      Роман Маселко 1
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сьогодні , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 2137
      Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      сьогодні , 11:09 Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      Наталя Сколоздра 1023
      Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      сьогодні , 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      Ігор Саджениця 935
      Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      сьогодні , 10:24 Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      4310
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук