На складах Міноборони в Калинівці прогриміли вибухи: що відомо

На території складів Міністерства оборони України в Калинівці, що на Вінниччині, сталася пожежа. Через вогонь вибухнули 6 боєприпасів, постраждалих немає.

За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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У зоні задимлення уже зафіксвали шість вибухів боєприпасів. Їх туди вивезли раніше, аби згодом утилізувати.

До місця події відбула оперативна група на чолі із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України,

– повідомляють у Міноборони.

У відомстві наголошують, що загроз для військовослужбовців та місцевого населення немає. На території арсеналу працюють фахівці ДСНС, правоохоронці та працівники Військової служби правопорядку в ЗСУ.

Те, що спалахнула саме трава, підтведжують і в Калинівській РДА.

"Пожежа локалізована, нагальної потреби в евакуації немає. Ситуація контрольована", – розповів 24 каналу голова Калинівської районної ради Віктор Поліщук.

Він також зазначив, що батьки справді забрали дітей із навколишній шкіл та садочків, оскільки відразу інформації не було.

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Що відомо про вибухи в Калинівці у вересні 2017 року? 26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. Вінниця, що розташована за 23 км від Калинівки, цілу ніч здригалася від потужних вибухів. З Калинівки та навколишніх сіл, що перебувають в зоні ураження, евакуювали близько 30 тисяч осіб.



На арсеналі зберігалось 188 тисяч тонн боєприпасів на площі 60 гектарів. Серед них – ракети системи залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град". Щоправда, вибухи були зафіксовані лише на майданчику з танковими боєприпасами. В результаті надзвичайної ситуації двоє осіб отримали травми.



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