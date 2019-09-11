На складах Минобороны в Калиновке прогремели взрывы: что известно

На территории складов Министерства обороны Украины в Калиновке, Винницкой области, произошел пожар. Из-за огня взорвались 6 боеприпасов, пострадавших нет.

По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы, об этом 24 каналу сообщил исполняющий обязанности начальника пресс-службы Министерства обороны Александр Мотузяник.

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Он отметил, что к месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Было слышно 6 взрывов, пока они больше не повторялись.

Именно возгорание произошло не в тех местах, где непосредственно хранятся боеприпасы, а на удаленных технических территориях. Туда свозились боеприпасы, которые подлежат утилизации,

– сказал Мотузяник.

В ведомстве отмечают, что угроз для военнослужащих и местного населения нет. На территории арсенала работают специалисты ГСЧС, правоохранители и работники Военной службы правопорядка в ВСУ.

То, что вспыхнула именно трава, подтверждают и в Калиновской РГА.

"Пожар локализован, необходимости в эвакуации нет. Ситуация контролируемая", – рассказал 24 каналу председатель Калиновской районного совета Виктор Полищук.

Он также отметил, что родители действительно забрали детей из окружающей школ и садиков, поскольку сразу информации не было.

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Что известно о взрывах в Калиновке в сентябре 2017 года?26 сентября 2017 года в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. Винница, что расположена в 23 км от Калиновки, всю ночь вздрагивала от мощных взрывов. С Калиновки и окружающих сел, находящихся в зоне поражения, эвакуировали около 30 тысяч человек.



На арсенале хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них – ракеты, системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Правда, взрывы были зафиксированы только на площадке с танковыми боеприпасами. В результате чрезвычайной ситуации два человека получили травмы.



Крупнейшие взрывы на военных складах в Украине