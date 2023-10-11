СБУ разоблачили корректировщиков огня по магазину и кафе в селе Гроза. Ими оказались двое родных братьев, подробно обсуждавших каждый свой шаг в переписке.

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В кафе не должны были "отправлять подарки"

Наводчиками удара оказались местные, поэтому они прекрасно знали, что в селе пройдут похороны военного. Два брата обсуждали возможность атаки на кафе "Спутник", где должен был пройти поминальный обед. Переписку ведут мужчины – Дмитрий и Владимир. Согласно сообщениям, именно Владимир передал данные оккупантам.



Свидетели знали, что в кафе будут гражданские / Скриншот Харьковской областной прокуратуры

Очевидно, у них есть пророссийские взгляды. План мужчин заключался в том, чтобы навести удар по кафе и магазину, где будут украинские военные. Впрочем, в кафе не оказалось ни одного военнослужащего. Это стало сюрпризом для наводчиков, точно знавших погибших, ведь были местными. Смерти гражданских для них стали неожиданностью.



Местные сказали наводчикам огня, что военных в кафе не было / Скриншот Харьковской областной прокуратуры

Преступление покрывали

Впрочем, данные о 30 погибших оказались ложными. В результате обстрела погибли 55 мирных людей. В то же время мужчины позже обсуждали, что все 100 человек, находившихся в кафе, погибли. Сказалась то, что они жили в Грозе, ведь многих погибших знали лично. Одного из них – Дмитрия – мучила совесть, если у него такая была. Он беспокоился о том, что погибли гражданские, однако все равно покрывал своего брата и просил других делать то же самое.



Убитых наводчики огня знали лично / Скриншот Харьковской областной прокуратуры

Очевидно, он переписывается с человеком, который тоже имеет пророссийские взгляды, ведь собеседнику все равно "какой флаг будет висеть в деревне". Вероятно, мужчины планировали уйти от ответственности, ведь в Грозе "им больше нечего делать".



Мужчины тщательно следили за обновлением информации / Скриншот Харьковской областной прокуратуры

Дмитрий не понимает, почему Владимир поступил так. Наверное, никто не понимает.

В настоящее время в прокуратуре готовят сообщения о подозрениях братьям Мамон. Обоим – по факту государственной измены. Также Владимиру Мамону дополнительно инкриминировано пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством и совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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