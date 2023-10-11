СБУ викрили коригувальників вогню по магазину та кафе у селі Гроза. Ними виявились двоє рідних братів, які детально обговорювали кожен свій крок у листуванні.

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До кафе не мали "відправляти подарунки"

Навідниками удару виявилися місцеві, тож вони чудово знали, що в селі відбудеться похорон військового. Двоє братів обговорювали можливість атаки на кафе "Супутник", де мав пройти поминальний обід. Листування ведуть чоловіки – Дмитро та Володимир. Відповідно до повідомлень, саме Володимир передав дані окупантам.



Навідники знали, що у кафе будуть цивільні / Скриншот Харківської обласної прокуратури

Вочевидь, вони мають проросійські погляди. План чоловіків полягав у тому, щоб навести удар по кафе та магазину, де будуть українські військові. Втім, у кафе не виявилося жодного військовослужбовця. Це стало сюрпризом для навідників, які точно добре знали загиблих, адже були місцевими. Смерті цивільних для них стали неочікуваністю.



Місцеві сказали навідникам вогню, що військових у кафе не було / Скриншот Харківської обласної прокуратури

Злочин покривали

Втім, дані про 30 загиблих виявилися неправдивими. Внаслідок обстрілу загинуло 55 мирних людей. Водночас чоловіки пізніше обговорювали, що всі 100 людей, які були в кафе, загинули. Далося взнаки те, що вони жили у Грозі, адже багатьох загиблих знали особисто. Одного із них – Дмитра – мучила совість, якщо у нього така була. Він переймався тим, що загинули цивільні, проте все одно покривав свого брата та просив інших робити те саме.



Вбитих навідники вогню знали особисто / Скриншот Харківської обласної прокуратури

Вочевидь, він листується із людиною, яка теж має проросійські погляди, адже співрозмовнику все одно "який прапор висітиме в селі". Ймовірно, чоловіки планували втекти від відповідальності, адже в Грозі "їм більше нічого робити".



Чоловіки ретельно стежили за оновленням інформації / Скриншот Харківської обласної прокуратури

Дмитро не розуміє, чому Володимир вчинив так. Напевно, ніхто не розуміє.

Наразі у прокуратурі готують повідомлення про підозри братам Мамон. Обом – за фактом державної зради. Також Володимиру Мамон додатково інкриміновано пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством та вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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