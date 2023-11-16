Як Служба безпеки України виявляє коригувальників, яких російські спецслужби вербують для наведення ворожого вогню, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Які об'єкти цікавлять російських коригувальників

За словами Дехтяренка, географія розкритих злочинців Службою безпеки широка та охоплює всю Україну. Проте найбільш активна діяльність російських інформаторів зафіксована в прифронтових регіонах.

У більшості випадків ворог ставить навідникам конкретне завдання: перевірити ту чи іншу локацію, зробити її фото, зафіксувати максимальне скупчення людей на об’єкті,

— сказав речник СБУ.

Коригувальники "полюють" за координатами підрозділів Сил оборони, їх позиціями, блокпостами та ППО. Також велика увага приділяється координатам цивільних об'єктів: школи, лікарні, складські, енергетична та логістична інфраструктура.

Кого російські спецслужби набирають в коригувальники

Російські спецслужби вербують людей через соціальні мережі. Шукають тих, які можуть мати різні чутливості, додає LIGA.net колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

Для співпраці заохочують переважно дві категорії людей: ідеологічних прихильників "русского мира" та громадян, яких можна залякати шантажем з погрозами.

"Ми діємо так, щоб викрити навідника ще на етапі підготовки до злочину. Щоб він не виконав поставлене йому завдання" — наголошують у спецслужбі.

Існують методи збору та аналізу інформації: від моніторингу відкритих даних та інформації оперативних джерел до отримання свідчень від вже викритих навідників.

Рано чи пізно покарання знайде свого "героя"

Артем Дехтяренко зазначив, що загалом до суду направлено обвинувальні акти щодо 224 осіб. З них вже засуджено 77 коригувальників. Статистика стосується статті Кримінального кодексу – несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ.



Залежно від обставин злочину, навідникам можуть висувати звинувачення: держзради, пособництво державі-агресору, колабораційна діяльність.

Навіть якщо фігурант утік на тимчасово окуповані території чи до РФ, кримінальне провадження не закривається. Рано чи пізно покарання знайде свого "героя",

— переконує Дехтяренко.

За його словами, братам Мамонам, які завдали удар "Іскандера" на село Гроза, вже оголошено підозри у державній зраді, проте заочні. "Це означає, що дороги назад у них немає в Україні на них чекає лише затримання та тюрма".

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