Тепер під підозрою можуть опинитися ті, з ким листувалися навідники. Про це 24 Каналу зазначив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Питання до тих, з ким зрадники листувалися. Вони ж знали, що ті вивідують інформацію. Тепер СБУ перевірятиме цих людей чи мають вони проросійські погляди, чи з необачності повідомили, чи забули, що ці Мамони – колаборанти", – відзначив Ступак.

Коригувальники збирали інформацію

5 жовтня російські окупанти завдали удару по селі Гроза Харківської області. Окупанти влучили ракетою "Іскандер-М" в кафе, де проходив поминальний обід за загиблим місцевим військовим. На момент трагедії там перебували близько 60 людей. Правоохоронці відзначали: не є виключенням, що удар коригували.

В 99,9% випадків таких ударів по мирних територіях України там є люди, які якимось чином наводять російські ракети. Пів відсотка я залишаю на те, що там технічна російська розвідка щось побачила і влучила, але у таких зібраннях людей хтось був на місці,

– сказав колишній співробітник СБУ.

Власне, 11 жовтня в СБУ повідомили, що знайшли коригувальників. Ними виявилися двоє братів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Під час окупації села вони співпрацювали з росіянами. Потім втекли до країни-агресорки та почали формувати власну мережу інформаторів в Україні. Вони збирали інформацію, в тому числі і в своїх односельчан, під час листування в месенджерах.

"Якщо до вас починають писати якісь ваші далекі родичі, знайомі, однокласники, яких ви давно не бачили або вони втекли перед початком вторгнення і зараз перебувають на територію Білорусі чи Росії. Починають у вас щось випитувати під якимось закамуфльованим приводом – не замовчуйте, повідомте СБУ. Є чат-боти, щоб потім у вас не було проблем з українською контррозвідкою, бо ви можете отримати підозру", – наголосив Іван Ступак.

Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозри коригувальникам. Обом – за фактом державної зради.

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