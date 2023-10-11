Теперь под подозрением могут оказаться те, с кем переписывались наводчики. Об этом 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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"Вопрос к тем, с кем предатели переписывались. Они же знали, что те разведывают информацию. Теперь СБУ будет проверять этих людей, имеют ли они пророссийские взгляды, или по опрометчивости сообщили, забыли ли, что эти Мамоны – коллаборанты", – отметил Ступак.
Корректировщики собирали информацию
5 октября российские оккупанты нанесли удар по селе Гроза Харьковской области. Оккупанты попали ракетой "Искандер-М" в кафе, где проходил поминальный обед за погибшим местным военным. В момент трагедии там находились около 60 человек. Правоохранители отмечали: не исключение, что удар корректировали.
В 99,9% случаев таких ударов по мирным территориям Украины там есть люди, которые каким-то образом наводят российские ракеты. Полпроцента я оставляю на то, что там техническая российская разведка что-то увидела и попала, но в таких собраниях людей кто-то был на месте,
– сказал бывший сотрудник СБУ.
11 октября в СБУ сообщили, что нашли корректировщиков. Ими оказались два брата – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. В ходе оккупации села они сотрудничали с россиянами. Затем сбежали в страну-агрессорку и начали формировать собственную сеть информаторов в Украине. Они собирали информацию, в том числе и среди своих односельчан, во время переписки в мессенджерах.
"Если к вам начинают писать какие-то ваши дальние родственники, знакомые, одноклассники, которых вы давно не видели или они сбежали перед началом вторжения и сейчас находятся на территории Беларуси или России. Начинают у вас что-то выспрашивать под каким-то закамуфлированным предлогом – не умалчивайте, сообщите СБУ. Есть чат-боты, чтобы потом у вас не было проблем с украинской контрразведкой, потому что вы можете получить подозрение", – подчеркнул Иван Ступак.
Правоохранители готовят сообщения о подозрениях корректировщикам. Обоим – по факту государственной измены.
Удар по селу Гроза: последние новости
- Криминалисты продолжают идентифицировать тела погибших. В общей сложности из-под завалов достали более полусотни человек. По состоянию на 11 октября количество погибших возросло до 55 человек. Еще 3 человека остаются пропавшими без вести.
- Проходят захоронения погибших в результате террористической атаки. 6 детей остались сиротами. Их забрали ближайшие родственники, которые впоследствии будут оформлять опеку.
- Представитель России в ООН Василий Небензя сделал циничное заявление по удару по Грозе. Он признал террористический акт, но заявил, что там были "неонацисты". Это "заявление" он читал по бумажке, за которой было видно как у оккупанта тряслись руки.