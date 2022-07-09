СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов по Бахмуту и Краматорску

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали корректировщиков ракетных ударов. Вражеские агенты предоставляли оккупантам информацию, чтобы те прицельно обстреливали Бахмут и Краматорск.

Скорее всего, в скором времени мужчинам объявят о подозрении в государственной измене и будут судить.

Важно СБУ задержала агента россии, разведывавшего позиции украинского ПВО на Востоке

Вместе с тем СБУ сообщила о подозрении пропагандисту "россии 24" Евгению Поддубному. Он незаконно попал на временно оккупированные территории Гостомеля и Бородянки и вел свои фейковые репортажи с локаций, где бесчинствовали рашисты.

Решается вопрос об объявлении россиянина в международный розыск,

– добавили в СБУ.

Новости из регионов

В Донецкой области контрразведка Службы безопасности разоблачила двух российских агентов, разведывавших позиции украинских войск вблизи восточного фронта.

контрразведка Службы безопасности разоблачила двух российских агентов, разведывавших позиции украинских войск вблизи восточного фронта. В Одесской области СБУ ликвидировала два канала нелегального перемещения за границу украинцев призывного возраста. Задержаны организаторы схемы, среди которых – должностное лицо одного из райотделов Государственной миграционной службы.

СБУ ликвидировала два канала нелегального перемещения за границу украинцев призывного возраста. Задержаны организаторы схемы, среди которых – должностное лицо одного из райотделов Государственной миграционной службы. В Киеве СБУ направила в суд материалы уголовного производства относительно госизмены двух должностных лиц Кабмина и Торгово-промышленной палаты. В июне контрразведка разоблачила этих чиновников в сотрудничестве с ФСБ. Они вели разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Добавим, что правоохранители время от времени отчитываются о своих успешных спецоперациях по задержанию преступников-предателей. С начала российского нападения СБУ уже нейтрализовала более 1 тысячи хакерских атак и киберинцидентов, направленных против ІТ-систем стратегически важных объектов Украины. Заблокировали около полутора тысяч российских интернет-ресурсов, через которые враг вел информационные диверсии и распространял кремлевскую пропаганду.

Также Служба безопасности Украины разоблачала масштабную махинацию по легализации бежавших на территорию Украины россиян. Нелегалов могли использовать для своих задач спецслужбы государства-агрессора.

СБУ разоблачила предательницу Киевской области, которая сдавала адреса ВСУ: смотрите видео