В ведомстве отметили, что продолжают системную борьбу с организованной преступностью, представляющей угрозу государственной безопасности Украины.
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Правоохранители задержали лидеров банды
Спецслужба задержала лидеров вооруженной банды при попытке сбыта арсенала боевых средств поражения. У злоумышленников изъяли автоматы Калашникова со снаряженными магазинами и боевые гранаты.
По информации следствия, в состав группировки входило несколько человек. В частности, среди них были и те, кого раньше уже привлекали к ответственности за совершение тяжких преступлений.
Правоохранители выяснили, что члены банды снабжали огнестрельным оружием и боеприпасами других представителей криминальных кругов.
У злоумышленников провели обыски
Во время обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили множество доказательств их деятельности:
- 2 автомата АКС-74 и АКМС с четырьмя снаряженными магазинами,
- 3 гранаты Ф-1 и РГН,
- 8 пистолетов ТТ, Браунинг, ПМ и Наган,
- почти 300 патронов к стрелковому оружию,
- средства связи,
- деньги, полученные преступным путём.
Изъятые средства поражения уже направили на экспертизу.
Задержанным избрали меру пресечения
Участникам банды уже объявили о подозрении по двум статьям:
- совершение преступления группой людей,
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.
Впоследствии суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.
Задержание лидеров преступной группировки проводилось с привлечением бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.
В ведомстве добавили, что продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, в частности, источников поступления оружия к участникам банды.
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