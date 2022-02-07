У відомстві зазначили, що продовжують системну боротьбу з організованою злочинністю, яка становить загрозу державній безпеці України.

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Правоохоронці затримали лідерів банди

Спецслужба затримала лідерів озброєної банди під час спроби збуту арсеналу бойових засобів ураження. У зловмисників вилучили автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати.

За інформацією слідства, до складу угруповання входило декілька людей. Зокрема, серед них були й ті, кого раніше вже притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Правоохоронці з'ясували, що члени банди постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.

У зловмисників провели обшуки

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили багато доказів їхньої діяльності:

2 автомати АКС-74 та АКМС з чотирма спорядженими магазинами,

3 гранати Ф-1 та РГН,

8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган,

майже 300 набоїв до стрілецької зброї,

засоби зв'язку,

гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження вже скерували на експертизу.

Затриманим обрали запобіжний захід

Учасникам банди вже оголосили про підозру за двома статтями:

вчинення злочину групою людей,

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Згодом суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання лідерів злочинного угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

У відомстві додали, що тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, зокрема джерел надходження зброї до учасників банди.

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