У відомстві зазначили, що продовжують системну боротьбу з організованою злочинністю, яка становить загрозу державній безпеці України.

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Правоохоронці затримали лідерів банди

Спецслужба затримала лідерів озброєної банди під час спроби збуту арсеналу бойових засобів ураження. У зловмисників вилучили автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати.

За інформацією слідства, до складу угруповання входило декілька людей. Зокрема, серед них були й ті, кого раніше вже притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Правоохоронці з'ясували, що члени банди постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.

У зловмисників провели обшуки

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили багато доказів їхньої діяльності:

  • 2 автомати АКС-74 та АКМС з чотирма спорядженими магазинами,
  • 3 гранати Ф-1 та РГН,
  • 8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган,
  • майже 300 набоїв до стрілецької зброї,
  • засоби зв'язку,
  • гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження вже скерували на експертизу.

Затриманим обрали запобіжний захід

Учасникам банди вже оголосили про підозру за двома статтями:

  • вчинення злочину групою людей,
  • незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Згодом суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання лідерів злочинного угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

У відомстві додали, що тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, зокрема джерел надходження зброї до учасників банди.

Спецслужба затримала банду, яка постачала зброю криміналітету: фото СБУ

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