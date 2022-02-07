У відомстві зазначили, що продовжують системну боротьбу з організованою злочинністю, яка становить загрозу державній безпеці України.
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Правоохоронці затримали лідерів банди
Спецслужба затримала лідерів озброєної банди під час спроби збуту арсеналу бойових засобів ураження. У зловмисників вилучили автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати.
За інформацією слідства, до складу угруповання входило декілька людей. Зокрема, серед них були й ті, кого раніше вже притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.
Правоохоронці з'ясували, що члени банди постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.
У зловмисників провели обшуки
Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили багато доказів їхньої діяльності:
- 2 автомати АКС-74 та АКМС з чотирма спорядженими магазинами,
- 3 гранати Ф-1 та РГН,
- 8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган,
- майже 300 набоїв до стрілецької зброї,
- засоби зв'язку,
- гроші, одержані злочинним шляхом.
Вилучені засоби ураження вже скерували на експертизу.
Затриманим обрали запобіжний захід
Учасникам банди вже оголосили про підозру за двома статтями:
- вчинення злочину групою людей,
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.
Згодом суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Затримання лідерів злочинного угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
У відомстві додали, що тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, зокрема джерел надходження зброї до учасників банди.
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