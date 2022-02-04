Російський найманець вчиняв злочинні дії у катівні, якою керував його кум – Денис "Палич" Кулачковський. Його затримали на початку листопада в Києві.
Раніше Гатив з гранатометів біля Станиці Луганської: СБУ затримала бойовика
Як можуть покарати бойовика
Зловмисника обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими й мирними громадянами. Мовиться, зокрема, про тортури, а це – порушення законів та звичаїв війни.
Про підозру повідомили заочно – за статтями про:
- вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
- створення терористичної групи чи терористичної організації;
- порушення законів та звичаїв війни.
Що треба знати про катівню "Ізоляція"
Раніше це був завод з виробництва ізоляційних матеріалів, звідси – й назва "Ізоляція". Офіційно його закрили ще у 2005 році. Завдяки зусиллям місцевих активістів на його місці постав мистецький простір. Коли у 2014 році бойовики вдерлися у Донецьк, то захопили це приміщення. Вони зробили з нього закритий таємний об'єкт й одну з найжорстокіших своїх катівень бойовиків.
Російські найманці жорстоко знущалися з тих, кого утримували в "Ізоляції". Адже були впевнені, що не понесуть за це відповідальності. Бранців постійно принижували, піддавали зґвалтуванням й жорстоко били.
Затримання "Палича" у Києві
СБУ затримала керівника "Ізоляції" 9 листопада у Києві. Куликовський упродовж тривалого часу вважався головним у донецькій катівні – аж до лютого 2018 року. Його відсторонили після чергового побиття одного із полонених. У МВС пояснили, що 1,5 роки збирали докази, аби затримати бойовика. За інформацією ЗМІ, чоловік жив у столиці України понад 2 роки.