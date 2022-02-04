Российский наемник совершал преступные действия в пыточной, которой руководил его кум – Денис "Палыч" Куликовский. Его задержали в начале ноября в Киеве.

Ранее Бил из гранатометов возле Станицы Луганской: СБУ задержала боевика​

Как могут наказать боевика

Злоумышленника обвиняют в жестоком обращении с военнопленными и мирными гражданами. Говорится, в частности, о пытках, а это – нарушение законов и обычаев войны.

О подозрении сообщили заочно – по статьям о:

совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

создании террористической группы или террористической организации;

нарушении законов и обычаев войны.

Обратите внимание! Пророссийскому боевику, который издевался над украинцами, грозит серьезное наказание – до 15 лет за решеткой.

Что надо знать о пыточной "Изоляция"

Раньше это был завод по производству изоляционных материалов, отсюда – и название "Изоляция". Официально его закрыли еще в 2005 году. Благодаря усилиям местных активистов на его месте появилось художественное пространство. Когда в 2014 году боевики ворвались в Донецк, то захватили это помещение. Они сделали из него закрытый тайный объект и одну из самых жестоких своих пыточных.

Российские наемники жестоко издевались над теми, кого удерживали в "Изоляции". Ведь были уверены, что не понесут за это ответственность. Пленников постоянно унижали, подвергали изнасилованиям и жестоко били.

Задержание "Палыча" в Киеве

СБУ задержала руководителя "Изоляции" 9 ноября в Киеве. Куликовский на протяжении длительного времени считался главным в донецкой пыточной – вплоть до февраля 2018 года. Его отстранили после очередного избиения одного из пленных. В МВД пояснили, что 1,5 года собирали доказательства, чтобы задержать боевика. По информации СМИ, мужчина жил в столице Украины более 2 лет.