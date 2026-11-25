Как сообщили в Службе безопасности Украины, целями злоумышленницы также были логистические склады Сил обороны и Национальной гвардии Украины. Чтобы зафиксировать нужные локации, она пешком обходила город или снимала военные объекты на телефон во время ежедневных поездок на работу.

Adv

популярные видео

Охота за координатами Сил обороны

Все собранные координаты корректировщица дома оформляла в отчет для российского куратора. Выяснилось, что на контакт с врагом женщина вышла через знакомого боевика группировки "100-й мотострелковой бригады Республиканской гвардии ДНР", который сотрудничает с "ФСБ по ДНР".

Связь с ним фигурантка поддерживала в анонимном чате мессенджера, где также предложила подбирать для российской спецслужбы других потенциальных информаторов.

Контрразведчики задержали женщину по месту жительства и изъяли смартфон, который она использовала для шпионской деятельности. Следователи сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Реклама

В настоящее время злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Другие задержания в Донецкой области

Ранее в Краматорске разоблачили контрактника, который и выдавал себя за волонтера, чтобы наводить российские обстрелы.

Кроме того, на Славянском направлении контрразведка " задержала агента ", что разведывал позиции артиллерии и пунктов управления с помощью беспилотников.