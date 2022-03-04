Все это время предатель из Луцка "сливал" информацию об аэродроме и деятельности 204-й бригады тактической авиации. Со своим куратором из ФСБ волынянин познакомился в соцсети еще в 2010 году, а начал активное "сотрудничество" в 2017-м.

Важно Предатель, в 2014 году перешедший на сторону России, теперь сдал СБУ весь свой взвод.

По данным СБУ, предатель передавал вражеским спецслужбам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, а также личных данных военнослужащих аэродрома.

Благодаря его наводке Луцкий военный аэродром был уничтожен 24 февраля. После коварного удара изменник сконтактировал с рашистами. Куратор из ФСБ заверил: аэродром разбомбили, потому что это стратегический военный объект, но больше ударов по Луцку не планируется.

Предатель должен получить дальнейшие указания впоследствии. Сейчас он полностью признает свою вину и просит прощения у украинцев.

Признание предателя, который привел россиян на аэродром Луцка: смотрите видео

Приспешнику оккупантов объявлено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство). Пока он под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.