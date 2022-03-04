Увесь цей час зрадник із Луцька "зливав" інформацію про аеродром та діяльність 204-ї бригади тактичної авіації. Зі своїм куратором із ФСБ волинянин познайомився у соцмережі ще у 2010 році, а почав активну "співпрацю" у 2017-му.

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За даними СБУ, зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи та кількість військових літаків, місця їхньої дислокації, тренувальні польоти, а також особисті дані військовослужбовців аеродрому.

Завдяки його наводці Луцький військовий аеродром знищили 24 лютого. Опісля підступного удару зрадник сконтактував із рашистами. Куратор із ФСБ запевнив: аеродром розбомбили, бо це стратегічний військовий об'єкт, але більше ударів по Луцьку не планується.

Зрадник мав отримати подальші вказівки згодом. Зараз він повністю визнає свою провину та просить вибачення в українців.

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Поплічнику окупантів оголошено підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Наразі він під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми.

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