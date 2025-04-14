Сотрудник одной из крупнейших ТЭЦ Украины готовил воздушные атаки России по ней

"Крота" российского ФСБ задержала СБУ в Харькове. Предатель наводил российские беспилотники на одну из крупнейших украинских ТЭЦ.

К тому же мужчина работал на этой теплоэлектроцентрали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Предателя поймали "на горячем"

Следователи установили, что "крот" пытался найти "щели" в местной ПВО.

Особенно он интересовался, где располагаются и как движутся мобильные огневые группы вблизи ТЭЦ.

Чтобы получить координаты, предатель обходил местность вблизи энергообъекта и фиксировал на камеру мобильного телефона места вероятного пребывания украинских защитников. Одновременно агент собирал для ФСБ информацию о последствиях предыдущих атак на ТЭЦ и результатах восстановительных работ,

– рассказали в СБУ.

Предателя задержали "на горячем" вблизи технологических помещений ТЭЦ.

Как и обычно, его завербовали в Telegram, где он писал антиукраинские комментарии.

У мужчины уже провели обыски и нашли мобильный телефон с доказательствами работы на Россию.

Ему вручили подозрение в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас российский агент находится под стражей.