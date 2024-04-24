СБУ задержала агента российской фсб, который готовил новую серию ракетно-дронных ударов по Одессе. Об этом сообщили в самой Службе безопасности Украины.

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СБУ задержала вражеского агента

Среди координат, которые злоумышленник передавал оккупантам, было несколько зданий СБУ и прокуратуры.

Известно, что так мужчина стремился отомстить правоохранителям за судимость, которую получил еще в 2019 году за публичные призывы к изменению границ границы Украины.

Тогда по решению суда ему назначили условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу.

В дальнейшем он "залег на дно", но весной 2023 года фигурант продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы. Таким образом он попал в поле зрения фсб, которая впоследствии дистанционно завербовала его для корректировки огня по Одессе,

– рассказали в СБУ.

Одним из первых заданий, которое "поручила" злоумышленнику фсб, был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО.

Однако, Главное управление внутренней безопасности СБУ узнало об этом, поскольку документировало каждый шаг российского агента.

Так, в СБУ отметили, что благодаря этому были проведены комплексные мероприятия для того, чтобы обезопасить пункты базирования Сил обороны, а самого фигуранта задержали во время передачи разведывательных данных агрессору.

Как передавал данные оккупантам

Следствие установило, что для получения разведывательной информации агент обходил город и его окрестности. Там он фиксировал места возможной дислокации украинских защитников. Тогда этот полученный "отчет" злоумышленник направлял в фсб через популярный мессенджер. Как отметили в СБУ, для этого он использовал два мобильных телефона, которые подключал к сети Wi-Fi.

Когда агент завершал сеанса связи с фсб, то удалял всю переписку для конспирации. За то, что он сотрудничал с оккупантами, предатель получал от них денежное "вознаграждение" на собственную банковскую карточку.

Известно, что у злоумышленника изъяли три боевые гранаты и патроны к стрелковому оружию во время обыска в доме.

В Одессе задержали агента фсб / Фото СБУ

Что грозит злоумышленнику

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье – государственная измена.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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