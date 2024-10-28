Фиктивный волонтер ООН: СБУ разоблачила агента ФСБ, который шпионил за защитниками Покровска

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области 34-летнего агента ФСБ. Он под видом волонтера ООН собирал данные о расположении Сил обороны на Покровском направлении.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Службу безопасности Украины. К тому же коллаборационист передавал российским кураторам информацию для корректировки обстрелов.

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Сбор координат для обстрелов

Отмечается, что СБУ задержала в Донецкой области российского агента, который, прикрываясь волонтерской деятельностью в программе ООН, шпионил за локациями украинских военных. Он передавал данные о расположении Сил обороны на Покровском направлении, где сейчас сосредоточено больше всего атак противника.

По данным следствия, фигурант передвигался по райцентру и близлежащим населенным пунктам под видом доставки гуманитарной помощи местным жителям. Собранную информацию, в частности координаты украинских позиций, он посылал через мессенджер российскому куратору, кадровому сотруднику ФСБ, чью личность уже установили контрразведчики СБУ.

Добавляется, что оккупанты использовали эти сведения для нанесения новых ударов по Покровску с использованием авиабомб и FPV-дронов.

Общение коллаборанта с ФСБ/ фото 24 Канала

В контрразведке СБУ отметили, что разоблачили и задержали агента еще на начальном этапе его разведывательной активности. Одновременно были приняты меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. Во время обысков у мужчины изъят мобильный телефон с анонимным чатом, который он использовал для коммуникации с россиянами.

Злоумышленнику объявлено подозрение по статье о государственной измене, которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.



Контрдиверсионные мероприятия осуществили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

К слову, ранее СБУ завершила досудебное расследование в отношении клириков, которые по заказ ФСБ проводили информационные диверсии против Украины, в частности, координатор клирик и его сообщники распространяли российские нарративы.

СБУ, предупредив кровавые теракты в столице, еще раз продемонстрировала, что работает на опережение и находится на шаг впереди врага.

