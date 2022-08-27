Следователи СБУ установили, что мужчина предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений города для так называемых "устрашающих" ракетных обстрелов.

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Также злоумышленник собирал разведданные о:

дислокации,

перемещении,

вооружении сил обороны Украины на Юге.

Установлено, что по его "наводке" в Николаеве оккупанты разрушили и повредили несколько объектов военной инфраструктуры, а также нанесли сокрушительный удар по двум школам.

Справка. Всего с начала широкомасштабного вторжения россии в областном центре частично или полностью разрушены 3 высших учебных заведения, 2 техникума и более 10 школ.

Киберспециалисты СБУ установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки россии после начала полномасштабного вторжения. Мужчина был активным участником дискуссий в многочисленных телеграмм-каналах антигосударственного направления, где не скрывал своих пророссийских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы.

Поэтому СБУ посетила его дом, где обнаружила мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

Какое наказание светит злоумышленнику

Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Как в Николаевской области борются с диверсионными группами

Недавно Николаев закрывали на несколько суток – искали корректировщиков огня, поэтому таких приспешников кремля в Николаевской области стало в разы меньше. На прошлой неделе задержали корректировщика, который искал системы HIMARS и предоставлял информацию о наших военных.

Также Николаев закрывали для проведения операции по поиску корректировщиков. Такие действия оказались удачными, СБУ задержала немало приспешников россиян, а обстрелов города и области стало поменьше.

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