Следователи СБУ установили, что мужчина предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений города для так называемых "устрашающих" ракетных обстрелов.
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Также злоумышленник собирал разведданные о:
- дислокации,
- перемещении,
- вооружении сил обороны Украины на Юге.
Установлено, что по его "наводке" в Николаеве оккупанты разрушили и повредили несколько объектов военной инфраструктуры, а также нанесли сокрушительный удар по двум школам.
Киберспециалисты СБУ установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки россии после начала полномасштабного вторжения. Мужчина был активным участником дискуссий в многочисленных телеграмм-каналах антигосударственного направления, где не скрывал своих пророссийских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы.
Поэтому СБУ посетила его дом, где обнаружила мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.
Какое наказание светит злоумышленнику
Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
Как в Николаевской области борются с диверсионными группами
Недавно Николаев закрывали на несколько суток – искали корректировщиков огня, поэтому таких приспешников кремля в Николаевской области стало в разы меньше. На прошлой неделе задержали корректировщика, который искал системы HIMARS и предоставлял информацию о наших военных.
Также Николаев закрывали для проведения операции по поиску корректировщиков. Такие действия оказались удачными, СБУ задержала немало приспешников россиян, а обстрелов города и области стало поменьше.
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